La Gazzetta in prima pagina: "Capitan Milan. Calabria, fascia fatta in casa"

MilanNews.it

Nella giornata di oggi la Gazzetta dello Sport apre con l'approfondimento sul prossimo capitano rossonero, dal momento che Alessio Romagnoli è destinato a salutare la compagnia per accasarsi alla Lazio a parametro zero. La rosea titola: "Capitan Milan. Calabria, fascia fatta in casa". Davide Calabria infatti sarà il prossimo capitano rossonero, dopo aver portato la fascia al braccio tantissime volte nell'ultima stagione. Si tratta di un'altra parabola ascendente tutta rossonera: Calabria infatti, come altri capitani del Milan prima di lui, è cresciuto nel settore giovanile del Diavolo in cui è entrato da bambino e ha fatto tutta la trafila delle giovanili. Arrivato in prima squadra si è conquistato con l'impegno e la perseveranza la fascia destra. Dall'anno prossimo sarà meritatamente il capitano dei Campioni d'Italia.