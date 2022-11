La Gazzetta in prima pagina esalta Giroud: "Indiavolato"

MilanNews.it

La Gazzetta dello Sport di questa mattina regala spazio in prima pagina ancora a Olivier Giroud e al suo momento d'oro che, dopo il Milan, sta continuando anche in Nazionale ai Mondiali. Il titolo della rosea recita: "Indiavolato. Il miglior Giroud esalta la Francia". Nel titolo viene fatta anche allusione al fatto che Olivier abbia ritrovato questa condizione e questa seconda giovinezza anche grazie al Milan, come lui stesso aveva dichiarato prima di partire per il Qatar. Intanto, in taglio alto, la notizia sulla Supercoppa Italiana: si giocherà in Arabia il 18 gennaio alle ore 20 italiane.