La Gazzetta in prima pagina: "Fonseca, il Milan non c'è"

La disfatta di Parma è una di quelle che fa male, perché il Milan, giocatori ed allenatore, non sono riusciti a dimostrare con i fatti quanto è stato detto nel corso della settimana. Dopo l'esordio deludente contro il Torino, Paulo Fonseca aveva infatti promesso una squadra completamente diversa sotto ogni punto di vista, di atteggiamento e di gioco, ma al Tardini ieri pomeriggio si sono visti gli stessi errori di una settimana fa e della precedente gestione, con l'aggravante però di aver addirittura perso (meritatamente) questa partita.

È un Milan già con le spalle al muro, con La Gazzetta dello Sport che questa mattina in prima pagina ha scritto: "Fonseca, il Milan non c'è". La rosea ha continuato facendo anche un velocissimo commento della situazione che starebbe attraversando la formazione rossonera, parlando di "zero gioco" ed addirittura già "processo al tecnico", che ieri pomeriggio si è assunto tutte le responsabilità di questa disfatta.