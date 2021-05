La Gazzetta in prima pagina: "Ibrahimovic motivatore per aiutare il Milan. Mercato: idea Giroud"

Spazio sulla prima pagina odierna della Gazzetta dello Sport anche per i rossoneri: "Ibrahimovic motivatore per aiutare il Milan. Mercato: idea Giroud". Lo svedese è fuori per infortunio, ma sarà al fianco della squadra di Pioli nell'ultimo match decisivo della stagione contro l'Atalanta. Intanto, spunta un nuovo nome per l'attacco del prossimo anno: si tratta di Olivier Giroud, attaccante in scadenza di contratto con il Chelsea.