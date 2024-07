La Gazzetta in prima pagina: "Juve, anche Abraham"

Rischia di sfumare un altro degli obiettivi che il Milan si era prefissato per l'attacco. Il Diavolo non sarebbe infatti l'unica squadra di Serie A sul calciatore inglese della Roma Tammy Abraham, il quale per l'appunto avrebbe attirato su di sè l'attenzione della nuova Juventus di Thiago Motta secondo La Gazzetta dello Sport.

L'ex Chelsea piace tanto all'allenatore italo-brasiliano, il quale non sembrerebbe volersi accontentare con i "soli" Michele Di Gregorio e Douglas Luiz. Scaricato Chiesa, la Juventus è alla ricerca di un nuovo attaccante, e non è da escludere che questo possa essere proprio Abraham. Al momento ancora nessuna novità importante sarebbe stata registrata in merito, ma in prima pagina questa mattina la rosea ha parlato di un'offerta di prestito della Vecchia Signora per l'inglese, proposta che inevitabilmente ha trovato subito muro, come d'altronde successo anche al Milan.