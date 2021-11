La Gazzetta in prima pagina: "La panchina è corta: Milan ai ripari. Maignan accelera"

C'è spazio per i rossoneri nel taglio alto della prima pagina odierna della Gazzetta dello Sport con il titolo seguente: "La panchina è corta. Milan ai ripari: Maignan accelera". Dopo il primo infortunio, il portiere della squadra di Pioli vuole tornare a disposizione il prima possibile per poter dare il suo contributo in un momento comunque di difficoltà.