La Gazzetta in prima pagina: "Milan, 467 milioni e zero risultati"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina in prima pagina: "Milan, 467 milioni e zero risultati". Così i rossoneri hanno bruciato in 30 mesi un mega investimento. Il Milan continua a deludere nonostante i tanti milioni spesi. Lo scorso gennaio investiti 70 milioni per Piatek e Paquetà: il primo potrebbe partire, il secondo ora è una riserva.