La Gazzetta in prima pagina: "Milan a tutta. Pioli in testa al girone"

MilanNews.it

La Gazzetta dello Sport di questa mattina non ha potuto non dedicare la prima pagina al Milan che torna a vincere in casa in Champions a distanza di 9 anni dalla prima volta e si assicura anche la testa del girone. Il titolo recita: "Milan a tutta". Nell'occhiello si legge proprio: "Pioli in testa al girone". In virtù del pareggio di Stamford Bridge tra Chelsea e Salsiburgo (1-1), i rossoneri comandano il gruppo a quota 4 punti. Girone che si preannuncia più equilibrato del previsto. Decisivi Giroud, Saelemaekers e Pobega ma anche Leao ha sfoderato un'altra prestazione da top.