La Gazzetta in prima pagina: "Milan, c'è del buono in Danimarca: Skov Olsen e Frendrup"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina in prima pagina: "Milan, c'è del buono in Danimarca: Skov Olsen e Frendrup". In vista del mercato invernale, il club rossonero starebbe valutando i due giocatori danesi per rinforzare la rosa milanista. Per ora si tratta solo di due idee per gennaio, non c'è ancora nessuna trattativa concreta.

Anche perchè i loro eventuali arrivati sono legati ad altre situazioni: quello dell'attaccante esterno classe 1999 Skov Olsen, che milita attualmente nel Bruges ma ha un passato al Bologna, dipenderà dal rendimento di Chukwueze e Okafor che per ora non stanno rendendo come speravano in via Aldo Rossi. Quello del centrocampista del Genoa (classe 2001) Frendrup, invece, è legato a come si evolverà il recupero di Bennacer dal grave infortunio al polpaccio. Il giocatore rosssoblu è più un incontrista che un organizzatore di giocatore e quindi sarebbe un'interessante alternativa a Fofana.