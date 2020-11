Il Milan trova spazio stamattina nel taglio basso della prima pagina della Gazzetta dello Sport con questo titolo: "Milan, crescono bene quei bravi ragazzi del '99". La tendenza rossonera da Donnarumma a Rafael Leao passando per Dalot e Brahim Diaz. In tanti si stanno mettendo in mostra in questa stagione per ora da incorniciare.