La Gazzetta in prima pagina: "Milan da GP: Toro e Salisburgo doppia curva"

La Gazzetta dello Sport questa mattina in edicola si è servita di una metafora con il mondo dei motori per raccontare i prossimi giorni del Milan, già cruciali per la stagione rossonera. Il titolo recita: "Milan da GP: Toro e Salisburgo, Pioli doppia curva con 7 fedelissimi". I Campioni d'Italia è come si trovassero di fronte a una chicane di un gran premio molto importante. Prima la sempre ostica trasferta di Torino con i rossoneri che potrebbero avere anche più pressioni dal momento che conosceranno i risultati di quasi tutte le avversarie principali, Napoli compreso. Poi il primo snodo cruciale della stagione: mercoledì a San Siro arriva il Salisburgo e si gioca praticamente una finale: se il Milan vince o pareggi va aglin ottavi di Champions, se perde addio sogni di gloria e retrocessione in Europa League.