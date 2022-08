La Gazzetta in prima pagina: "Milan in pole: venite a prendermi"

MilanNews.it

Spazio nel taglio alto della prima pagina per i rossoneri con questo titolo: "Milan in pole: venite a prendermi". Il Diavolo è in pole per la vittoria dello scudetto, Leao e Theo Hernandez super, condizione e gioco al top. E i problemi di Juventus e Inter lanciano la squadra di Pioli. Intanto c'è il verdetto per Tonali: rischia 20 giorni di stop. Tripletta di De Ketelaere nel test contro la Pergolettese.