La Gazzetta in prima pagina: "Milan su Openda per il nuovo attacco. Costa 25 milioni"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così in prima pagina questa mattina: "Milan su Openda per il nuovo attacco. Costa 25 milioni". In vista della prossima stagione, i rossoneri stanno cercando un nuovo centravanti e avrebbero individuato nel giocatore belga classe 2000 del Lens il rinforzo ideale per il reparto offensivo. Il suo cartellino costa 25 milioni di euro.