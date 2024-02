La Gazzetta in prima pagina: "Milan, tutto sulla coppa. Però deve sbloccarsi Leao"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Milan, tutto sulla coppa. Però deve sbloccarsi Leao". A Milanello è il momento di tornare a pensare all'Europa, giovedì a San Siro arriva il Rennes nell'andata degli spareggi per gli ottavi di Europa League. Visto che in campionato la vetta è parecchio distante, il Diavolo punta tutto sulla coppa che non ha mai vinto nella sua storia.

Il Milan è tra le favorite per la vittoria finale, ma per arrivare in fondo ha bisogno di ritrovare presto i gol di Rafael Leao che finora in stagione ha segnato appena 6 reti. Vero che è decisivo con assist e altre grandi giocate, ma al Diavolo servono anche i suoi gol per provare ad alzare l'Europa League.