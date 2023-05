La Gazzetta in prima pagina: "Openda e il Milan: tutti i segreti del 9 nel mirino"

MilanNews.it

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina in taglio basso in prima pagina: "Openda e il Milan: tutti i segreti del 9 nel mirino". I rossoneri hanno messo gli occhi sul centravanti del Lens che è stato individuato dai dirigenti del club di via Aldo Rossi come il rinforzo ideale per l'attacco milanista della prossima stagione.