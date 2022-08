La Gazzetta in prima pagina: "Origi pronto al decollo: ideale per il gioco del Diavolo"

MilanNews.it

Sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport questa mattina in edicola, c'è spazio per uno dei nuovi acquisti rossoneri che ancora deve mostrarsi in tutta la sua potenzialità al mondo Milan: Divock Origi. La rosea, in taglio laterale, titola così: "Origi pronto al decollo: è l'attaccante ideale per il gioco del Diavolo". Dopo il primo mese di riabilitazione dall'infortunio con cui aveva lasciato Liverpool, il belga è pronto a prendersi l'attacco dei Campioni d'Italia.