La Gazzetta in prima pagina: "Rabiot, il Milan ci prova. Alternativa Koné"

Con i movimenti delle ultime ore il Milan sta lasciando intendere che almeno un altro colpo in questo calciomercato verrà messo a segno. La suggestione Rabiot è quella che più starebbe facendo venire l'acquolina in bocca non solo alla dirigenza ma anche e soprattutto all'ambiente, che ha bisogno di un innesto del genere per ritrovare quell'entusiasmo andato un po' perso dopo queste prime due giornate di campionato.

Scrive La Gazzetta dello Sport, però, che bisogna guardare in faccia alla realtà, perché ci sono diversi fattori che rendono l'affare Rabiot complicato, su tutti quello che avrebbe a che fare con le richieste che il francese e la mamma/agente Veronique muoverebbero per l'ingaggio. Tentar non nuove, ma se un punto d'incontro non sarà possibile, continua la rosea, il Milan valuterà altre opzioni, prima fra tutte Manu Koné.

Il classe 2001 è in uscita dal Borussia Monchengladbach, con il Diavolo che da sempre è stata la priorità del francese. Trovare l'accordo con il giocatore non sarà difficile, addirittura dalla Germania dicono che ci sarebbe già, il punto è l'intesa con il club tedesco che chiede almeno 20 milioni di euro.