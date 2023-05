La Gazzetta in prima pagina sul mercato del Milan: "Nuovi Diavoli in arrivo"

MilanNews.it

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina in prima pagina sul mercato del Milan: "Nuovi Diavoli in arrivo". Dopo aver conquistato la qualificazione alla prossima Champions League, i dirigenti rossoneri sono al lavoro per costruire la squadra della stagione 2023-2024. Il primo colpo sarà l'arrivo a zero di Kamada, poi nel mirino del Diavolo ci sono diversi centrocampisti e attaccanti, tra cui anche Frattesi e Openda.