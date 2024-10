La Gazzetta in prima pagina sul mercato del Milan: "Ritorno di fiamma per David. Abraham non convince"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina in prima pagina in merito al mercato del Milan: "Ritorno di fiamma per David. Abraham non convince". L'inglese, arrivato in prestito dalla Roma, non sta convincendo del tutto visto che per ora ha segnato una sola rete su rigore e per prenderlo a titolo definitivo serviranno circa 25 milioni di euro.

E così in via Aldo Rossi stanno pensando di tornare alla carica per Jonathan David che a fine stagione lascerà il Lille a zero visto che il suo contratto con i francesi scadrà il prossimo 30 giugno. Al canadese non mancano gli estimatori visto che piace anche a Barcellona, Atletico Madrid, Inter e pure ad alcuni club di Premier League.