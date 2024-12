La Gazzetta in prima pagina sul mercato del Milan: "Svolta in difesa: c'è Mosquera (se parte Tomori)"

vedi letture

La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina titola così in prima pagina sul Milan: "Svolta in difesa: c'è Mosquera (se parte Tomori)". A gennaio i rossoneri potrebbero tornare sul mercato per prendere un nuovo difensore in caso di partenza di Fikayo Tomori, il quale ha perso il posto da titolare e sta giocando poco nell'ultimo periodo. Il centrale inglese piace alla Juventus e in Premier League.

Se l'ex Chelsea dovesse partire, il Milan avrebbe già in mente chi potrebbe sostituirlo: si tratta di Cristhian Mosquera, difensore classe 2004 che milita nel Valencia. Il giovane centrale, in questa stagione, ha collezionato finora 18 presenze tra campionato e Coppa del Re, tutte da titolare. Lo spagnolo ha un contratto fino al 2026 e per prenderlo potrebbero "bastare" 25 milioni di euro.