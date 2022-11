La Gazzetta in prima pagina sul Milan: "Bennacer rinnova: ingaggio triplicato. Leao, ci pensa papà"

MilanNews.it

La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina titola così in prima pagina sul Milan: "Bennacer rinnova: ingaggio triplicato. Leao, ci pensa papà". E' sempre più vicino il prolungamento fino al 2027 del centrocampista algerino che andrà a guadagnare 4 milioni di euro più bonus. In casa rossonera tiene poi sempre banco anche il rinnovo di Rafael Leao: ieri sono arrivate dal Portogallo delle dichiarazioni del papà che ha dichiarato che è in trattativa con il Milan per il prolungamento del figlio.