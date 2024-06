La Gazzetta in prima pagina sul Milan: "Ibra lancia Fonseca"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport in edicola stamattina titola così in prima pagina sul Milan: "Ibra lancia Fonseca". Durante la lunga conferenza stampa di ieri a Milanello, Zlatan Ibrahimovic ha annunciato Paulo Fonseca come nuovo allenatore del Diavolo. Lo svedese ha spiegato così la scelta: "Il nuovo allenatore del Milan sarà Paulo Fonseca. Abbiamo studiato bene, abbiamo messo dei criteri su cosa cerchiamo e cosa vogliamo: con tanti pensieri abbiamo scelto Fonseca per portare la sua identità di quei giocatori che abbiamo, per come vogliamo che gioca la squadra con un gioco dominante e offensivo. Volevamo portare qualcosa di nuovo ai giocatori: abbiamo studiato come allena, come gioca, come prepara le partite. Portare qualcosa di nuovo anche a San Siro, dopo cinque anni. Con questi giocatori che abbiamo è quello che si sposa il più possibile. Fonseca è l'uomo giusto, siamo molto fiduciosi e ci crediamo tanto".

Lo svedese ha poi rassicurato i tifosi che i tre top player del Milan non andranno via: "Maignan, Theo e anche Leao restano. Sono giocatori tra i più forti nel loro ruolo e hanno contratto con noi. Sono felici, non abbiamo bisogno di vendere. Grazie al lavoro degli ultimi due anni abbiamo la possibilità di portare giocatori forti e migliorare. La squadra che ha vinto lo scudetto non era favorita e non era così competitiva come oggi. Oggi è il secondo anno dove abbiamo messi la base: è più per i dettagli".