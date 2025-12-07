La Gazzetta in prima pagina sul Milan: "Ora Allegri deve rispondere subito. Ecco Leao-Pulisic"
L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina in prima pagina: "Ora Allegri deve rispondere subito. Ecco Leao-Pulisic". Domani sera in casa del Torino il Milan deve rispondere subito all'Inter che è al momento andata in vetta alla classifica della Serie A dopo il successo di ieri contro il Como. Per farlo, Max Allegri si affiderà in attacco per la seconda volta in questo campionato alla coppia titolare composta da Rafael Leao e Christian Pulisic.
In attesa delle gare di quest'oggi e soprattutto domani sera, questa la situazione in Serie A:
CLASSIFICA
1. Inter 30
2. Milan 28
3. Napoli 28
4. Roma 27
5. Como 24
6. Bologna 24
7. Juventus 23
8. Sassuolo 20
9. Lazio 18
10. Udinese 18
11. Cremonese 17
12. Atalanta 16
13. Torino 14
14. Lecce 13
15. Cagliari 11
16. Genoa 11
17. Parma 11
18. Pisa 10
19. Verona 9
20. Fiorentina 6
