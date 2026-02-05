Il Milan vince e Allegri è di manica larga con i giorni di riposo
Dopo l’1-1 di Roma del 25 gennaio, Massimiliano Allegri aveva scelto di concedere due giorni di riposo alla squadra per preparare al meglio la successiva trasferta di Bologna, distante nove giorni. Una gestione attenta delle energie che, secondo quanto riportato oggi da Tuttosport, il tecnico rossonero ha deciso ora di ampliare ulteriormente.
In vista della terza trasferta consecutiva, quella di Pisa in programma il 13, con la gara contro il Como rinviata al 18 a causa delle Olimpiadi, Allegri ha infatti aumentato a tre i giorni di relax concessi al gruppo. Dopo la consueta seduta di scarico svolta ieri mattina, l’allenatore ha ordinato il rompete le righe, fissando la ripresa degli allenamenti per domenica pomeriggio.
