La Gazzetta dello Sport in apertura: “Milan da record”
L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport sottolinea il grande miglioramento dei rossoneri in 365 giorni: “Rispetto a un anno fa 15 punti in più”.
La squadra di Allegri è continua e vincente, anche grazie a chi sembrava essere un po’ un pesce fuor d’acqua: “Milan da record, non perde da 22 gare. E Nkunku è diventato un… Diavolo”.
Le "allegrate" Athekame e Fofana. Il futuro nelle mani dei medici. Due Milan? Non conviene a Furlanidi Franco Ordine
