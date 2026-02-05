La Gazzetta dello Sport in apertura: “Milan da record”

vedi letture

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport sottolinea il grande miglioramento dei rossoneri in 365 giorni: “Rispetto a un anno fa 15 punti in più”.

La squadra di Allegri è continua e vincente, anche grazie a chi sembrava essere un po’ un pesce fuor d’acqua: “Milan da record, non perde da 22 gare. E Nkunku è diventato un… Diavolo”.