Pausa Milan: Allegri lavora sul recupero dei leader offensivi

Dopo la vittoria esterna di Bologna, il Milan ha svolto ieri una seduta defaticante prima di fermarsi per tre giorni di riposo completo. Una pausa resa possibile anche dal rinvio della gara contro il Como, inizialmente prevista per l’8 febbraio e riprogrammata a mercoledì 18 alle 20.45, che consentirà ai rossoneri di preparare con maggiore calma la trasferta di Pisa del 13 febbraio.

Come riportato oggi dal Corriere dello Sport, la scelta di Massimiliano Allegri non è legata soltanto alla gestione del calendario, ma soprattutto alla necessità di recuperare energie e uomini chiave. In particolare Rafael Leão e Christian Pulisic, entrambi risparmiati a Bologna. L’americano è alle prese con una borsite all’ileopsoas, ma filtra ottimismo in vista della sfida contro i toscani. Il portoghese, invece, sta curando una pubalgia attraverso terapie e riposo: proprio per questo non è stato impiegato contro la squadra di Italiano. L’obiettivo è averli entrambi a disposizione a Pisa.

La situazione più delicata riguarda invece Alexis Saelemaekers. L’esterno belga ha accusato un riacutizzarsi del fastidio all’adduttore che già prima della gara con la Roma lo aveva costretto a stringere i denti. Dopo il primo tempo dell’Olimpico il dolore è tornato a farsi sentire e ora la sua presenza contro il Pisa è fortemente in dubbio, creando un ulteriore grattacapo per Allegri. In caso di forfait, l’indiziato principale per una maglia da titolare è Athekame, a meno che il tecnico non decida di arretrare Loftus-Cheek sulla corsia di destra.