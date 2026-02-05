La prima pagina del CorSport: "Allegri, numeri da favola"
“Allegri, numeri da favola”. Recita questo la prima pagina odierna del Corriere dello Sport, che sottolinea le ottime statistiche del Milan allenato dall’allenatore livornese.
Quindici punti in più rispetto all’anno scorso, terza miglior difesa del campionato, striscia di imbattibilità che dura da 22 partite e ben 50 punti raccolti nelle prime 23 giornate di campionato: nella storia era successo solo altre due volte.
