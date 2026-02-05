Il Milan continuerà a lavorare per Kostic del Partizan Belgrado

Il Milan sta lavorando per prendere Andrej Kostić del Partizan Belgrado, attaccante di diciotto anni che doveva sbarcare in Italia già a gennaio. Lo riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, specificando poi che l’affare non si è concluso per un mancato accordo sulla cifra del cartellino.

Il Diavolo ha intenzione di riprovarci per l’estate e i dialoghi con la formazione serba continueranno in queste settimane: il classe 2007 è un profilo che interessa molto alla dirigenza.