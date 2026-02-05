Il Milan continuerà a lavorare per Kostic del Partizan Belgrado
MilanNews.it
Il Milan sta lavorando per prendere Andrej Kostić del Partizan Belgrado, attaccante di diciotto anni che doveva sbarcare in Italia già a gennaio. Lo riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, specificando poi che l’affare non si è concluso per un mancato accordo sulla cifra del cartellino.
Il Diavolo ha intenzione di riprovarci per l’estate e i dialoghi con la formazione serba continueranno in queste settimane: il classe 2007 è un profilo che interessa molto alla dirigenza.
Pubblicità
Rassegna Stampa
Ordine: "Esistono tre buoni motivi per spiegare il sano realismo col quale Max Allegri continua a guardare lo specchietto retrovisore"
Le “allegrate” Athekame e Fofana. Il futuro nelle mani dei medici. Due Milan? Non conviene a Furlanidi Franco Ordine
Le più lette
1 Le “allegrate” Athekame e Fofana. Il futuro nelle mani dei medici. Due Milan? Non conviene a Furlani
2 Pedulla ricorda: “Sconfitta con la Cremonese benedizione calcistica, il giorno dopo è arrivato Rabiot”
4 Marotta sul Milan: “Vantaggio avere solo il campionato, ma noi siamo abituati ad avere tante partite”
Primo Piano
Antonio VitielloMercato chiuso: solo Fullkrug non basta. Ora è tutto in mano ad Allegri. La firma più importante
Pietro MazzaraMateta e lo schema Pubill-Boniface: giusto vederci chiaro. Rinnovo Maignan: il racconto di due fattori importanti per la firma
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com