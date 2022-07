La Gazzetta in prima pagina titola: "Maldini sì (ma che fatica)"

MilanNews.it

La Gazzetta dello Sport dedica il suo titolo principale alla firma di Maldini e Massara, ancora non ufficiale, ma confermata dalla bandiera rossonera. La rosea scrive: "Maldini sì (ma che fatica)". C'è l'accordo e c'è il rinnovo come confermato dallo stesso direttore tecnico ma si è arrivati alla sera dell'ultimo giorno disponibile. Quello che conta, ritardi o non ritardi, è che Maldini e Massara saranno alla guida dell'area tecnica dei Campioni d'Italia per altri due anni e che ora possono mettersi a lavorare con iun sogno in testa chiamato Paulo Dybala.