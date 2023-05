La Gazzetta in prima pagina: "Tutti vogliono Maignan: il Milan lo blinda"

MilanNews.it

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina in taglio basso in prima pagina: "Tutti vogliono Maignan: il Milan lo blinda". Il francese è uno dei migliori portieri al mondo e per evitare l'assalto di qualche top club i rossoneri puntano ad iniziare presto i colloqui per il rinnovo fino al 2028 con adeguamento dell'ingaggio (dagli attuali 2,8 ad almeno 4 milioni di euro a stagione).