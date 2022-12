La Gazzetta insiste in prima pagina: "Ziyech da Milan"

MilanNews.it

Nonostante appaia un'operazione molto complicata, la Gazzetta dello Sport questa mattina insiste con la propria linea in prima pagina e titola in taglio laterale: "Ziyech da Milan". Nel sottotitolo si legge poi: "Col Marocco è tornato ai livelli dell'Ajax. Ora è un vero leader". Secondo la rosea l'esperienza mondiale consegnerebbe ai rossoneri, nel caso andasse in porto una trattativa che al momento non c'è, un giocatore non solo di qualità ma anche con maggiore esperienza e consapevolezza dei propri mezzi.