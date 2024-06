La Gazzetta parla per Fonseca: "Così cambio il Milan"

Oggi è arrivato finalmente il giorno dell'annuncio di Paulo Fonseca come nuovo allenatore del Milan. Come trapelato nei giorni scorsi, l'ufficialità dovrebbe arrivare tra poche ore quando Zlatan Ibrahimovic, alle 11.40 circa, prenderà la parola in conferenza stampa direttamente dal Centro Sportivo di Milanello. Un'investitura subito importante per il tecnico portoghese e una presa di responsabilità non da poco per l'ex fuoriclasse svedese. Intanto la Gazzetta dello Sport questa mattina si immagina quali potrebbero essere i cambiamenti attuati da Fonseca.

Il titolo della rosea recita non a caso, sostituendosi a Fonseca: "Così cambio il Milan". Poi nei sottotitoli si leggono alcune idee: "Che cosa cambierà da Pioli? Meno transizioni, più gestione del pallone. E un centravanti diverso da Giroud". In tal senso la ricerca di Zirkzee da parte del club dice già molto. Poi ancora: "Ibrahimovic alla prima giornata da dirigente in conferenza stampa. Un'investitura che arriva da Cardinale". Sarebbe stato proprio il manager di RedBird a invitare lo svedese a parlare nell'incontro con i giornalisti in cui verrà presentata la prossima stagione. Tornando a Fonseca, il suo compito maggiore sarà mettere a posto la fase difensiva, con un assetto più equilibrato.