La Gazzetta parla per Fonseca: "Datemi un 9 per lo scudetto"

Per l'ufficialità di Paulo Fonseca al Milan non dovrebbe mancare molto: il tecnico è ancora in Portogallo ma questa settimana, con il Diavolo che ha chiuso la sua stagione ufficialmente dopo l'amichevole contro la Roma di ieri in Australia, potrebbe essere tutto pronto per mettere l'accordo nero su bianco. E la Gazzetta dello Sport questa mattina riporta quella che, secondo al rosea, è un'indicazione precisa data dal tecnico portoghese alla dirigenza rossonera. Titola così il quotidiano rosa: "Datemi un 9 per lo scudetto".

Continua nel sottotitolo: "Fonseca ci crede, Sesko o Zirkzee e sarà un Milan da primo posto". E poi ancora viene aggiunto: "Per il futuro tecnico rossonero la rosa attuale è già attrezzata. Un attaccante la completerà". In altre parole l'indiscrezione riporta che secondo Fonseca manca solo un attaccante al Milan per ridurre il divario con l'Inter. Chiaramente poi il club farà anche altri acquisti per migliorare la rosa ma il portoghese sarebbe certo di poter valorizzare ulteriormente alcune risorse già presenti nella squadra, in particolare sono citati Leao, Kalulu e Chukwueze.