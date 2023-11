La Gazzetta: "Pioli da incubo. Non è a rischio ma sugli infortuni il club è inquieto. Presto faccia a faccia con Furlani"

Nonostante i risultati negativi delle ultime settimane, Stefano Pioli è entrato nell'occhio del ciclone e nel mirino delle critiche da cui il club lo ha sempre protetto confermandone la fiducia. Chiaro che dopo un altro risultato deludente come quello di Lecce anche la posizione dell'allenatore inizia a diventare sospetta, nonostante ancora non sia a rischio. La Gazzetta dello Sport titola: "Pioli da incubo. Non è a rischio ma sugli infortuni il club è inquieto".

La fiducia rimane intatta ma la situazione generale è allarmante, specialmente quella che riguarda gli infortuni. Siamo già a 24 calciatori infortunati da inizio stagione, un numero che fa rabbrividire e di cui l'allenatore e il suo staff devono essere considerati i responsabili. Presto ci sarà un incontro, con anche questo tema sul tavolo, tra Furlani e Pioli.