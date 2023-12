La Gazzetta: "Pioli non butta tutto: 'Ci sono state tante cose positive'"

Nonostante la quarta sconfitta in campionato e l'Inter che fugge tallonata dalla Juventus, al termine della gara contro l'Atalanta, il tecnico rossonero Stefano Pioli non ha voluto buttare sopra alla sconfitta di Bergamo una croce. La Gazzetta dello Sport infatti titola così questa mattina: "Pioli non butta tutto". Nello specifico l'allenatore di Parma si è concentrato sull'eventualità che la gara finisse 2-2.

Il mister del Milan ha dichiarato: "Fino all’espulsione di Calabria abbiamo tenuto bene il campo. Male nel secondo tempo? Non sono d’accordo del tutto, abbiamo fatto una buona partita perché loro ci aspettavano e ripartivano, avevamo in mano la gestione della gara, ma non c’è nulla di positivo da stasera. Fosse finita 2-2, ci sarebbero state tante cose positive. Ci sono state tante cose positive dentro la nostra partita"