La Gazzetta precisa: "Da Loftus a Pavlovic, chi ha bisogno della cura Conceiçao"

In questi giorni non si è perso tempo a coniare il termine della "cura Conceicao". In sette giorni il tecnico portoghese ha cambiato volto al Milan, non tanto dal punto di vista tattico e tecnico con i rossoneri che non sono stati perfetti nè contro la Juve nè contro l'Inter, ma sicuramente dal punto di vista della mentalità e dell'atteggiamento. Nella finalissima si è rivisto un Theo Hernandez che ai quei livelli era mancato tantissimo al Diavolo; si è visto un Leao entrare e spaccare la partita; si è visto un Pulisic, ancora mezzo acciaccato, correre più di tutti e risultare decisivo; si è rivisto Tomori titolare in campo per due volte consecutive...

Molti giocatori sembra che già stiano beneficiano di questa nuova cura portoghese, ma altri aspettano ancora di essere toccati dagli effetti salvifici del tecnico. Di questo parla la Gazzetta dello Sport questa mattina che titola: "Da Loftus fino a Pavlovic. Quelli che hanno bisogno della 'cura' Conceicao". Nel sottotitolo si legge: "Rilanciare chi finora ha stentato e poi fare delle scelte. Tomori e Calabria in gioco. E il gol 'spinge' Abraham". Tomori sembrava sul punto di partire e ora è titolare; Calabria ancora senza contratto per l'anno prossimo, potrebbe essere ugualmente rivitalizzato. E poi Abraham che ha già cominciato bene. Soprattutto Loftus-Cheek, quest'anno irriconoscibile, e Pavlovic, per ora un buco nell'acqua.