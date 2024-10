La Gazzetta punge in prima pagina: "Milan, hai visto Conte?"

E pensare che in estate si è preferito puntare su un allenatore più "coach" che "manager", ed oggi questi sono i risultati. Il profilo che tutti i tifosi bramavano, è arrivato in casa tua e si è portato via tre punti che forse hanno scritto la parola fine, al 29 di agosto, sulla tua corsa al tricolore, che ad inizio stagione sembrava potesse essere il tuo obiettivo numero uno.

Ad oggi, però, il Milan è a -11 dal Napoli di Antonio Conte, che potremmo dire essersi tolto qualche sassolino dalla scarpa direttamente in faccia alla dirigenza rossonera, che ha preferito puntare su altro invece che su di lui, che fino all'ultimo ha aspettato una chiamata dalle parti di via Aldo Rossi.

Ed è proprio su questo tema che ha parlato questa mattina La Gazzetta dello Sport in prima pagina, scrivendo un titolo piuttosto provocatorio, alimentando ancora di più i rimpianti del Diavolo e e dei diavoli: "Milan, hai visto Conte?".