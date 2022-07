La Gazzetta recita: "De Ketelaere senza segreti. Milan innamorato del suo sinistro"

MilanNews.it

Focus della Gazzetta dello Sport questa mattina su Charles De Ketelaere e sulle sue qualità. Il titolo del pezzo recita: "De Ketelaere senza segreti. Milan innnamorato del suo sinistro e il top è la testa". Nell'articolo vengono elencati tutti i punti di forza del belga classe 2001 e anche qualche punto interrogativo. Scelto per le sue grandi potenzialità e i suoi margini di crescita, oltre per il suo sinistro che utilizza alla perfezione anche per calci di punizione e corner. Un altro aspetto valutato è la sua personalità: ragazzo con la testa sulle spalle e serio, disposto a lottare per la conquista del pallone. E poi la duttilità: Pioli lo utilizzerà soprattutto dietro la punta, ma Charles può essere impiegato anche sulle fasce e addirittura da falso nove. Le incognite, secondo la rosea, rimangono due: un fisico sì importante ma ancora esile che dovrà misurarsi con la Serie A e poca esperienza fuori dal Belgio, nonostante già qualche presenza con la nazionale maggiore e 16 partite in Champions League.