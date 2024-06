La Gazzetta recita: "Emerson Royal vota sì. Servono 20 milioni"

Non solo la nuova punta, il Milan in questa sessione estiva di calciomercato - che comincerà il 1° luglio in via ufficiale - ha intenzione di affondare il colpo anche su un nuovo terzino destro. Il nome che occupa il primo posto nella griglia di partenza rossonera risponde a quello di Emerson Royal, laterale brasiliano con un passato al Betis Siviglia e Barcellona, oggi al Tottenham. Il Milan lo ha incontrato nella stagione 2022/2023 in Champions League, mentre in quella appena trascorsa Royal ha avuto meno minutaggio anche a causa dell'esplosione dell'italiano Udogie.

La Gazzetta dello Sport oggi è positiva sulla buona riuscita dell'operazione, proprio grazie alla volontà del calciatore: "Emerson Royal, il brasiliano vota sì. Al lavoro con gli agenti, servono 20 milioni". Nel sottotitolo della rosea poi si riporta anche: "Altro contatto per il terzino destro del Tottenham, che vuole il Milan: gli inglesi abbassano le pretese". Fino a pochi giorni fa si credeva che la richiesta dei londinesi potesse ammontare a 30 milioni di euro: oggi la quotazione sembra essersi abbassata e per questo resa più attaccabile dalla dirigenza di via Aldo Rossi