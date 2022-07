La Gazzetta recita: "Maldini al Verona: la pista è calda, il nodo è la formula"

MilanNews.it

In uscita dal Milan, almeno temporaneamente, c'è anche Daniel Maldini pronto ad andare a farsi le ossa in qualche club di Serie A dove possa giocare con maggiore continuità e mettere in mostra il suo talento. La Gazzetta dello Sport oggi titola così: "Maldini al Verona: la pista è calda, il nodo è la formula". L'Hellas è forte sul calciatore e spinge per trovare la formula adatta. I rossoneri vorrebbero un prestito secco, gli scaligeri premono per un diritto di riscatto con controriscatto in favore dei Campioni d'Italia. trasferimento che sarebbe suggestivo dal momento che l'esordio di Daniel in Serie A è arrivato proprio a San Siro contro il Verona, il 2 febbraio 2020.