La Gazzetta: "Reijnders, il Milan prepara il rinnovo anti Real"

vedi letture

Tijjani Reijnders è uno degli imprescindibili della rosa di Paulo Fonseca. Fino a questo momento l'olandese ha totalizzato 1788 minuti in stagione, secondo solo a Maignan come giocatore di movimento. Ma il francese è un portiere, l'olandese un vero e proprio giocatore di movimento, di cui l'allenatore portoghese non è riuscito a fare meno neanche in occasione della partita di Coppa Italia contro il Sassuolo, dove il Milan è stato sottoposto ad un ampio turnover.

Oramai non esiste un Diavolo senza Reijnders, ed è per questo che la dirigenza rossonera si sarebbe mossa con largo anticipo per blindarlo e scacciare via tutte le voci di mercato che lo riguarderebbero. A parlare del futuro dell'ex AZ Alkmaard La Gazzetta dello Sport, che questa mattina in apertura ha titolato "Reijnders, il Milan prepara il rinnovo anti Real", considerato il fatto che i Blancos avrebbero iniziato seriamente a monitorare il profilo del 14 rossonero in vista della prossima stagione, dove ci sarà una nuova rivoluzione in mediana considerato l'oramai scontato addio di Modric.