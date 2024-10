La Gazzetta riporta: "Theo fuori giri. Un rosso che pesa, verrà multato"

Piove sul bagnato per Theo Hernandez che a Firenze ha vissuto, probabilmente, il peggior compleanno della sua vita. Oltre a una prestazione totalmente inaccettabile con un rigore procurato e uno sbagliato, scippandolo al tiratore designato Pulisic, il terzino francese che domenica indossava la fascia di capitano, contrariamente a quanto prevedeva il suo ruolo ha completamente perso la testa al fischio finale con l'arbitro Pairetto, rimediando un cartellino rosso che lo terrà fuori dal campo - verosimilmente - più di una giornata.

Un atteggiamento non da capitano che gli costerà non solo la squalifica ma anche una multa da parte del Milan. Questo è quanto riporta la Gazzetta dello Sport che oggi titola così: "Theo fuori giri. Un rosso che pesa. Milan nei guai, Hernandez multato". Nel sottotitolo già si fanno previsioni sui turni di squalifica: "L'espulsione di Firenze lascerà i rossoneri per almeno due turni senza il francese. E Fonseca non ha in rosa una vera alternativa". Probabilmente si giocheranno il posto Terracciano, ancora dimostratosi non all'altezza, e Jimenez, completamente dimenticato in questo avvio di campionato nonostante Ibra lo avesse nominato vice Theo.