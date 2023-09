La Gazzetta riprende le parole di Pioli: "Meritavamo di vincerla. Fallite troppe occasioni..."

La Gazzetta dello Sport questa mattina ha ripreso le parole pronunciate da Stefano Pioli al termine di Milan-Newcastle di ieri pomeriggio. La rosea cita: "Meritavamo di vincerla. Fallite troppe occasioni...". Anche il tecnico bacchetta la sua squadra per la poca cattiveria e la poca concretezza sotto porta o negli ultimi metri. "Abbiamo fatto la partita in lungo e in largo, ma non abbiamo finalizzato bene delle occasioni piuttosto semplici.

Da qui il rammarico per non essere riusciti a vincere. Dobbiamo insistere e continuare a giocare così, lo abbiamo fatto bene contro un avversario forte", ha continuato Pioli. Il tecnico ha poi commentato l'accoglienza del pubblico di San Siro, divisa nei suoi confronti: "Ringrazio i tifosi che mi hanno applaudito, comprendo anche chi mi ha fischiato. L’incitamento alla squadra da parte della nostra tifoseria resta unico".