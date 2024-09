La Gazzetta scrive: "Abraham prove da 9. Il Milan si affida a Tammy"

E' già il momento di Tammy Abraham. Il centravanti inglese è l'ultimo arrivato in casa rossonera ma non sembra patire troppo gli ambientamenti, specialmente dopo che lo si è visto all'opera nel tratto finale di gara contro la Lazio all'Olimpico durante il quale è stato molto propositivo e ha fornito anche un assist a Leao. Tutto questo con zero allenamenti con la squadra. Sabato sera arriva il Venezia a San Siro e con Morata che sta definitivamente recuperando, Fonseca si affiderà all'ex Roma sperando di poter usare lo spagnolo contro Liverpool e Inter.

E così la Gazzetta dello Sport questa mattina scrive: "Abraham prove del 9. L'intesa con Leao e la voglia di gol. Il Milan col Venezia si affida a Tammy". Doppio sottotitolo, uno inerente al suo impatto: "All'Olimpico l'ex Roma ha dimostrato di poter aiutare subito la squadra: l'infortunio è alle spalle". D'altra parte le sue caratteristiche sono esaltate: "Abraham è un centravanti polivalente: sa giocare con i compagni, ma anche muoversi in profondità". ll suo ruolo di comprimario con Morata sarà cruciale per il buon esito della stagione.