La Gazzetta scrive: "Delusione Cardinale. Per il dopo Pioli spunta Tedesco"

Il Milan si lecca le ferite dopo il derby perso 2-1 contro l'Inter. I rossoneri torneranno oggi a Milanello ad allenarsi e tenteranno di chiudere dignitosamente il loro campionato, cercando di non buttare via anche il secondo posto. L'amarezza per come sono andate le ultime due settimane, ciononostante, rimane. Oggi la Gazzetta dello Sport analizza la situazione in casa rossonera e scrive così: "Delusione Cardinale". Il proprietario rossonero Gerry Cardinale era a San Siro per il derby e ha voluto stare al fianco della squadra per aiutarla a tirare fuori una reazione di orgoglio che nel derby non c'è stata affatto: da qui la delusione.

E si cambierà. Cardinale lo aveva promesso qualche settimana fa da Londra ed effettivamente, visti i risultati deludenti degli ultimi 14 giorni, l'americano è pronto a cambiare allenatore facendo un passo oltre Stefano Pioli, giunto ormai al capolinea. La rosea continua scrivendo: "Derby, che botta. Cambia il Milan". E poi un nuovo nome da iscrivere alla lista candidati per un nuovo posto per la panchina: "Per il dopo Pioli spunta Tedesco". Domenico Tedesco, attuale allenatore del Belgio, potrebbe corrispondere all'identikit ricercato dal club: straniero, giovane ma con esperienza internazionale alle spalle. Nel sottotitolo la rosea aggiunge le modalità con cui lavoreranno i rossoneri: "Il proprietario del club a confronto con Ibra e Furlani: da Lopetegui a Fonseca, Gerry sceglierà tra le proposte dei dirigenti".