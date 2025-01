La Gazzetta scrive: "Juve-Milan vale più di una coppa"

La sfida di questa sera (ore 20 italiane) che si giocherà tra Juventus e Milan, valida per la seconda semifinale di Supercoppa Italiana, sarà una partita che potrebbe andare anche oltre il singolo risultato. Certamente entrambe le squadre avranno come obiettivo principale la vittoria e andare a giocarsi il trofeo contro l'Inter il prossimo 6 gennaio. Eppure questo appuntamento, messo a cavallo tra 2024 e 2025, praticamente al centro della stagione, può essere anche un bel turbo per la seconda metà dell'anno in cui bianconeri e rossoneri devono cercare in qualche modo di arrivare nei primi quattro posti in campionato.

Per questa ragione stamattina la Gazzetta dello Sport titola così: "Juve-Milan vale più di una coppa". Lato rossonero sarà anche l'occasione per vedere l'esordio di Sergio Conceicao sulla panchina del Diavolo. Ieri nella conferenza stampa, il tecnico portoghese - febbricitante - ha dato ancora sfoggio della sua grande motivazione: "Non sono un mago, qui per vincere". E ancora: "Fatti, non parole: c'è da battere la Juve".