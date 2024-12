La Gazzetta scrive: "Milan flop. Esonerato Fonseca"

vedi letture

Il titolo della Gazzetta dello Sport sul Milan oggi è prevedibile perchè ormai l'indiscrezione ha trovato conferme dal diretto interessato: Paulo Fonseca non sarà più l'allenatore rossonero. Manca solo l'ufficialità del club, mentre è arrivata quella del tecnico. La rosea questa mattina recita così: "Milan flop. Esonerato Fonseca". E poi si legge ancora: "Pari con la Roma, il club lo scarica. Il nuovo tecnico sarà Conceiçao". Finisce contro la sua ex squadra e con un cartellino rosso, l'esperienza di Fonseca con il Diavolo.

L'esonero del tecnico lusitano segna di fatto il fallimento del progetto rossonero, come ricorda la stessa Gazzetta questa mattina: "Fallito il progetto tecnico milanista: a fine dicembre i rossoneri non hanno ancora un'identità tattica". La panchina sarà affidata per i prossimi sei mesi a un altro portoghese come Sergio Conceiçao che sbarca oggi a Milano e sarà subito impegnato in Arabia Saudita con la squadra per il primo trofeo stagionale: "Sergio Conceiçao, in Supercoppa Italiana, venerdì sfiderà subito suo figlio Francisco che gioca nella Juve".