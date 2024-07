La Gazzetta scrive: "Pavlovic è pronto. Milan a ogni costo"

Il Milan e Strahinja Pavlovic continuano a farsi l'occhiolino. Ormai è chiaro che il centrale serbo classe 2001 voglia vestire la maglia rossonera nella prossima stagione e sta cercando di convincere il suo club, il Salisburgo, ad accettare in fretta la proposta del club rossonero così da poter iniziare al più presto la sua nuova avventura in Italia che già, in passato con la Lazio a causa delle visite mediche, era sfumata sul più bello. Oggi la Gazzetta dello Sport conferma la ferma volontà del giocatore di trasferirsi a Milano sponda rossonera.

Scrive la rosea questa mattina: "E Pavlovic è pronto. Milan a ogni costo. Il gigante serbo in pressing sul Salisburgo". E proprio il centrale difensivo che sta cercando ora di forzare la mano, avvantaggiato dall'accordo già trovato con il club di via Aldo Rossi. Secondo la Gazzetta: "I club potrebbero chiudere a venti milioni con i bonus. Il difensore spinge per vestire rossonero". Al momento il Milan offre 18 milioni mente gli austriaci chiedono ancora qualcosa in più, forti della scadenza del contratto del giocatore nel 2027.