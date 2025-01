La Gazzetta si interroga: "Emerson e Pavlovic titolari ma sul mercato. È l'ultima a San Siro?"

Il Milan approccia alla sfida di questa sera contro il Girona in uno stato d'emergenza non indifferente considerati i tanti assenti che non potranno prendere parte a questo importante impegno di Champions League. Basti pensare che Sergio Conceiçao dovrà fare a meno di Fikayo Tomori, squalificato, Christian Pulisic, ancora in dubbio, Malick Thiaw, Samuel Chukwueze, Ruben Loftus-Cheek ed il lungo degente Florenzi.

Le soluzioni mancano, ma le idee no, con l'allenatore portoghese che ha più volte ribadito come tutte queste assenze non debbano fungere da alibi. A differenza della trasferta di Torino, contro il Girona questa sera ci sarà una novità in difesa, ovvero il ritorno dal 1' di Strahinja Pavlovic, il cui nome è stato con accostato con insistenza al Fenerbahce nelle ultime ore.

Al fianco del serbo, come invece accade da inizio stagione, sarà titolare Emerson Royal, messo all'uscio della porta di Milanello per fare spazio a Kyle Walker. In merito a questo La Gazzetta delllo Sport si è questa mattina interrogata titolando: "Emerson e Pavlovic titolari ma sul mercato. È l'ultima a San Siro?"