La Gazzetta spiega: "Il gioco di Fonseca può funzionare: si adatta meglio alle sfide internazionali"

C'è grande attesa per la prova di stasera del Milan che a San Siro darà il via a una nuova campagna di Champions League. A sfidare i rossoneri ci saranno i temibili inglesi del Liverpool che sono reduci da uno sconfitta nel weekend contro il Nottingham Forest in Premier League e che più in generale tornano a giocare la massima competizione europea dopo un anno di purgatorio in Europa League nella passata stagione. Non un avversario facile che misurerà il valore attuale del Milan e soprattutto ne metterà alla prova le qualità dopo la vittoria netta con il Venezia, avversario sicuramente non irresistibile.

Questa mattina la Gazzetta dello Sport però trova speranza nell'idea di gioco di Paulo Fonseca che potrebbe essere decisiva. Titola la rosea: "Serve il vero Diavolo. Milan d'Europa, la storia insegna. E il gioco di Fonseca può funzionare". Proseguendo nel discorso si legge nel sottotitolo: "La filosofia del nuovo allenatore si adatta meglio alle sfide internazionali". E anche il melting pot che ci sarà nell'undici titolare potrebbe aiutare a respirare aria europea: in campo dovrebbe esserci un solo italiano, il capitano Davide Calabria.